Telefoontje Poetin met premier Israël tijdens opgelopen spanning

In een periode van opgelopen spanningen tussen Rusland en Israël hebben de Russische president Vladimir Poetin en de Israëlische premier Naftali Bennett elkaar gesproken via de telefoon. Thema’s waren de ‘crisis’ in Oekraïne en de herinnering aan de Jodenvervolging door de nazi’s, de holocaust, liet het Kremlin na afloop weten.

Bennett noemde het onlangs ‘absoluut ontoelaatbaar’ dat de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov had verkondigd dat Joden de ‘grootste antisemieten’ zijn en dat Adolf Hitler net als de Oekraïense president Volodimir Zelenski ook Joods bloed had. Met zijn uitspraken zou de Rus ‘de hele wereld hebben beledigd’. Bennett riep de Russische ambassadeur op het matje.

Israël had tot voor kort vrij goede banden met Moskou en bood eerder aan te bemiddelen in het Russische conflict met Oekraïne. Sinds de uitspraken van Lavrov bekoelde de diplomatieke relatie echter flink. Rusland had Israël ook beschuldigd van steun aan het ‘neonaziregime’ in Kiev.