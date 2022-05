Duncan Laurence naar verkeerde Bevrijdingsfestival gevlogen

De helikopter waarin Duncan Laurence werd vervoerd, is donderdagmiddag per ongeluk naar het verkeerde Bevrijdingsfestival gevlogen. De zanger en Ambassadeur van de Vrijheid moest optreden in Rotterdam, maar werd naar Den Haag gebracht.

"Oeps, verkeerde stad. Ik hou van je Den Haag", schreef Laurence bij een filmpje in zijn Instagram Stories, waarop te zien is dat hij boven Den Haag vliegt. De zanger begon daardoor iets later aan zijn show in Rotterdam. Laurence is nog niet klaar. Hij treedt donderdagavond ook nog op bij de Bevrijdingsfestivals in Zeeland en Limburg.

Verschillende Bevrijdingsfestivals zijn volgestroomd met bezoekers. Na twee sobere coronajaren kunnen de 5 mei-festiviteiten dit jaar weer plaatsvinden. In Assen is het zelfs zo druk dat de organisatie oproept voorlopig niet naar het festivalterrein aan de Baggelhuizerplas te komen.