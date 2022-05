Terreinen Bevrijdingsfestivals stromen vol met bezoekers

Met nagenoeg geen wolkje aan de lucht stromen de Bevrijdingsfestivals in het land vol met bezoekers. Na twee sobere coronajaren kunnen de 5 mei-festiviteiten dit jaar weer plaatsvinden. In Assen is het zelfs zo druk dat de organisatie oproept voorlopig niet naar het festivalterrein aan de Baggelhuizerplas te komen.

Wie in Utrecht de vrijheid wil vieren, moest in de middag wat geduld opbrengen. Om via de enige ingang naar het festivalterrein in park Transwijk te komen om daar op het gras te genieten van muziek, een drankje en een hapje, moesten bezoekers enige tijd in de rij staan. Op foto’s op sociale media was een lange rij te zien met bezoekers die wachten voor er gedanst kon worden op 77 jaar vrijheid. ‘Het was een tijdje wat drukker, maar het loopt nu weer goed door’, aldus een woordvoerster. ‘We hebben nog genoeg plek op het terrein, dus iedereen is nog welkom bij het festival.’

In Zwolle bezoeken naar schatting van de politie donderdag ruim 130.000 mensen de binnenstad, het Bevrijdingsfestival Overijssel, of Dance4Liberation bij de Wijthmenerplas. De twee festivals kunnen respectievelijk 120.000 en 30.000 feestende mensen ontvangen.

Voor het festival in Groningen waren donderdagochtend 20.000 kaartjes verkocht. Bij wijze van proef kost een kaartje daar 5 euro en 91 cent voor servicekosten, maar mensen met een kleine beurs konden gratis naar binnen. Het is de enige plek van de veertien steden waar het Nationaal Comité 4 en 5 mei een festival organiseert waar de entree geld kost.