Nederlanders kopen meer bier dan voor pandemie

Nederlanders kochten in de eerste drie maanden van het jaar iets meer bier dan in dezelfde periode van 2019, het laatste jaar voordat de coronapandemie een crisis veroorzaakte. Brouwers verkochten vooral meer van de drank voor thuisgebruik, het herstel in de horeca bleef achter door de lockdown in januari. In totaal dronken Nederlanders 1,6 procent meer dan twee jaar eerder, berekende branchevereniging Nederlandse Brouwers.

In de horeca was er nog een achterstand van 7,7 procent op de bierconsumptie in het eerste kwartaal van 2019, maar alle verkochte biertjes voor thuis plusten 6,5 procent. In de zomers van 2020 en 2021, toen coronabeperkingen deels of geheel waren opgeheven, waren er ook pieken te zien in de bierverkoop. In juni vorig jaar, toen de samenleving kortstondig openging, dronken Nederlanders ook al meer bier dan voor de pandemie.

In het eerste kwartaal piekte de bierverkoop in de horeca al wel tijdens carnaval in februari en de eerste zonnige weekenden in maart. Die dagen werd ook duidelijk dat de horeca kampt met personeelstekorten, want veel uitbaters konden hun terrassen niet volledig openen omdat er te weinig mensen voor de bediening voorhanden waren.

Grondstoffen duurder

Het tekort aan handen op het terras is één van de onzekerheden waarmee de horeca en bierbrouwers zitten. Daarnaast is het volgens een woordvoerder van Nederlandse Brouwers ‘totaal onvoorspelbaar’ hoe de sterke prijsstijgingen de dorst naar bier in Nederland zullen beïnvloeden. Onder andere Heineken, lid van de branchevereniging, waarschuwde bij zijn kwartaalbericht voor duurder bier omdat tal van grondstoffen door de oorlog in Oekraïne duurder zijn geworden.

Voorzitter Lucie Wigboldus van Nederlandse Brouwers noemt het beeld ‘diffuus’. ‘Het is koffiedik kijken wat de impact op de bierverkoop gaat worden. Wij verwachten wel dat mensen de gezelligheid blijven opzoeken en in de horeca of thuis van hun bier blijven genieten.’