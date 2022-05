Fanzone in Marseille stroomt langzaam vol met Feyenoorders

Een lid van de Rotterdamse politie die zijn Franse collega’s assisteert, is zeer te spreken over de gang van zaken in Marseille. ‘Ze werken goed mee’, zegt hij over de supporters van Feyenoord. ‘Er is vandaag nog niets voorgevallen. Hopen dat dat zo blijft.’

In de fanzone kunnen supporters iets eten en drinken en zorgen dj’s voor muziek. Af en toe grijpt een aanhanger de microfoon om de menigte op te zwepen met een Rotterdams strijdlied. Van de fanzone worden supporters ‘s avonds met bussen naar het stadion vervoerd, om te voorkomen dat het tot confrontaties tussen supportersgroepen van Olympique Marseille en Feyenoord komt. Die clubs vechten om 21.00 uur uit wie er naar de finale van de Conference League gaat.

Ongeregeldheden

Tijdens eerdere Europese wedstrijden van Olympique hadden supporters het gemunt op fans van de bezoekende club. Woensdag kwam het tot ongeregeldheden in het centrum van de havenstad en moest de politie Fransen en Nederlanders uit elkaar houden. Twintig mensen werden aangehouden, onder wie twee Nederlanders. Een Nederlander raakte gewond doordat hij met een steen werd geraakt.

Een groep Feyenoordsupporters kondigde eerder aan niet naar de fanzone te willen en te gaan indrinken in de Vieux Port. Ook willen ze te voet naar Stade Vélodrome lopen.