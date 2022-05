Rutte wil geen commentaar geven op kritiek in 4 mei-voordracht

Premier Mark Rutte wil niet reageren op de opmerkingen van historicus en presentator Hans Goedkoop, over hoe het kabinet omgaat met de sancties tegen Rusland. Goedkoop uitte woensdagavond tijdens zijn 4 mei-voordracht kritiek op het ‘prettig vestigingsklimaat voor het geld van die agressor’, wat hij even later ‘dievengeld’ noemde. Ook laakte hij het ministerie dat de sancties steunt, maar er ‘ondertussen matig in slaagt ze uit te voeren’.