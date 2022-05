Meer dan 5000 bloemen digitaal bij monumenten gelegd

Digitaal bloemen leggen is een initiatief om mensen die niet fysiek naar een herdenking kunnen de gelegenheid te geven om toch een boodschap achter te laten bij een monument naar keuze. Het is ontstaan tijdens coronatijd toen er geen fysieke herdenkingen mochten worden gehouden, maar volgens de woordvoerder blijft de mogelijkheid in de komende jaren, ook nu alle plechtigheden weer met publiek kunnen plaatsvinden.

Via de website van het comité kan een bloemenlegger kiezen uit een rode gerbera, een blauwe iris of een witte roos. Aan de bloem kan eventueel een persoonlijke boodschap worden toegevoegd. Op de site staan meer dan 4000 oorlogsgedenktekens in heel Nederland op een rijtje. De bloemenlegger kan aangeven bij welk monument de virtuele bloem moet liggen.

Vrijwel alle bloemenleggers bestellen een bloem op 4 of 5 mei. Vorig jaar werden er ruim 5500 digitale bloemen gelegd.