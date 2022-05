EMA hoopt aangepaste coronavaccins voor najaar goed te keuren

Het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) hoopt dat komend najaar aangepaste coronavaccins beschikbaar zullen zijn. Diverse fabrikanten ontwikkelen vaccins die specifiek werken tegen de omikronvariant van het virus. ‘Het is onze prioriteit om aangepaste vaccins zo mogelijk uiterlijk in september goedgekeurd te hebben, zodat we klaar zijn voor nieuwe vaccinatiecampagnes in de EU in de herfst’, zei EMA-bestuurder Marco Cavaleri donderdag.

Als de goedkeuring er vlak na de zomer is, stelt dat fabrikanten in staat hun productie in te stellen op een volgende ronde, legde Cavaleri uit. Pfizer/BioNTech en Moderna zijn het verst met hun vaccins die zijn aangepast op de omikronvariant die na de jaarwisseling snel oprukte en nu al maanden de overhand heeft. Klinische onderzoeken zijn gaande om te bepalen in hoeverre hun aangepaste vaccins veilig en werkzaam zijn. Het is nog onbekend of één of twee nieuwe prikken nodig zullen zijn.

Het EMA maakte tevens bekend dat het is begonnen te beoordelen of het coronavaccin van Moderna aan kinderen vanaf zes maanden kan worden toegediend. De Amerikaanse fabrikant heeft daar als eerste een verzoek toe ingediend bij de toezichthouder van de Europese Unie. Tot nog toe zijn coronavaccins in Europa goedgekeurd voor kinderen vanaf 5 jaar.

In Nederland zijn tot nog toe weinig jonge kinderen gevaccineerd tegen het virus, waar ze over het algemeen niet heel ziek van worden. Volgens de laatste RIVM-cijfers hebben 79.730 kinderen van 5 tot en met 11 jaar een eerste prik ontvangen. Dat is 6 procent van deze leeftijdsgroep. Toen het vaccineren van jonge kinderen half januari mogelijk werd in Nederland, was net bekend geworden dat de omikronvariant veel minder vaak tot ernstige ziekte leidt dan de deltavariant die daarvoor de overhand had.