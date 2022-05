Steinmeier en Zelenski leggen geschil over bezoek aan Kiev bij

Steinmeier wilde in april samen met andere Europese presidenten naar Oekraïne reizen, maar zag van het plan af omdat hij naar eigen zeggen ‘niet gewenst’ was in Kiev. Zelenski verklaarde vervolgens dat hij ‘niet officieel’ was benaderend over een bezoek van de Duitse president.

Er werd direct gespeculeerd dat de vermeende weigering een reactie was op het pro-Russische verleden van de voormalige buitenlandminister. Steinmeier, die nu als president een ceremoniële functie vervult, heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz wilde vanwege de situatie met Steinmeier zelf niet naar Kiev, hoewel hij wel was uitgenodigd. De eerste Duitse politicus die Oekraïne bezocht, was de leider van oppositiepartij CDU. Ook andere politici zijn van plan een bezoek te brengen aan Oekraïne, onder wie buitenlandminister Annalena Baerbock.