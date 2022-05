Vijf EU-landen stellen verplichte zonnepanelen op gebouwen voor

Vijf EU-landen vragen de Europese Commissie om zonnepanelen op de daken van openbare en andere geschikte gebouwen, supermarkten en fabrieken in de 27 lidstaten verplicht te stellen. Dat zou de Europese afhankelijkheid van Russische energie direct verminderen, schrijven de energieministers van België, Luxemburg, Oostenrijk, Litouwen en Spanje in een gezamenlijke brief die persbureau DPA heeft ingezien.