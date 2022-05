Bevrijdingsfestivals gestart met optreden Duncan Laurence

Zanger Duncan Laurence heeft donderdagmiddag op het Bevrijdingsfestival in Den Bosch het officiële startschot gegeven voor alle Bevrijdingsfestivals in Nederland. Premier Mark Rutte ontstak daarbij het Bevrijdingsvuur.

Rond 13.30 uur verscheen Laurence op het podium voor het eerste muzikale optreden van de dag in Noord-Brabant. Een atletiekvereniging uit Best bracht vervolgens de fakkel met het Bevrijdingsvuur, die zij woensdagavond laat hadden opgehaald in Wageningen.

Rutte nam de fakkel over en ontbrandde daarna samen met onder anderen burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch het vuur. De premier krijgt na het ontsteken van de vlam een rondleiding over het festivalterrein.

Laurence is samen met zangduo Suzan & Freek en rapper Donnie Ambassadeur van de Vrijheid. Ze maken deze Bevrijdingsdag een tournee langs de verschillende festivals in het land, onder meer per helikopter.