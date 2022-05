Oekraïens tegenoffensief niet voor half juni verwacht

Het Oekraïense leger lanceert op zijn vroegst half juni een tegenoffensief in de oorlog met Rusland, verwacht de Oekraïense presidentiële adviseur Oleksij Arestovitsj. De hoop is dat tegen die tijd door westerse landen aangekondigde wapenleveranties zijn aangekomen. Voor sommige wapensystemen moeten Oekraïense militairen nog getraind worden.

Rusland kondigde eind maart aan zich vooral te gaan concentreren op de ‘bevrijding’ van het oostelijke Donbas-gebied, maar heeft geen grote vooruitgang geboekt. Arestovitsj verwacht niet dat dat offensief ‘significante resultaten’ heeft opgeleverd op 9 mei, een in Rusland belangrijke feestdag waarop de overwinning op de nazi’s in de Tweede Oorlog wordt gevierd met parades en wapenvertoon.

Naar verluidt wil het ministerie van Defensie dan ook een parade organiseren in de grotendeels veroverde Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol, die ook in de Donbas-regio ligt. Om het enorme complex van de Azovstal-staalfabriek, het laatste Oekraïense bolwerk in de stad, wordt nog altijd gevochten. Rusland zegt dat het gedurende drie dagen burgers de gelegenheid geeft de stad overdag te verlaten via humanitaire corridors, maar blijft het complex volgens Kiev ondertussen wel bombarderen. Oekraïne maakte woensdag melding van een bestorming, maar die zou zijn afgeslagen.

Het Kremlin stelt dat het uitblijven van een ‘snel’ einde aan de militaire campagne de schuld is van het Westen, zijn leveranties van geavanceerd wapentuig aan Oekraïne en de informatie die westerse inlichtingendiensten doorspelen aan Kiev. Dat kan echter niet voorkomen dat Rusland zijn militaire doelen gaat halen, aldus de woordvoerder van het Kremlin.