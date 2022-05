Bevrijdingsdefilé telde 20 Britse veteranen en veel publiek

Onder grote publieke belangstelling hebben in Wageningen 1300 veteranen meegelopen in het Bevrijdingsdefilé. Voorop in de stoet gingen historische legervoertuigen met daarin de Britten die nog in de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben gevochten. Onder hen was ook de 96-jarige Harry Rawlings, die in de nacht van 4 naar 5 mei samen met de burgemeester en kinderburgemeester van Wageningen het Bevrijdingsvuur aanstak.

Achter de auto’s met de twintig hoogbejaarde Britten liepen veteranen die deelnamen aan latere missies, vergezeld van militaire muziekkorpsen en legervoertuigen. De stoet werd op het 5 Mei Plein bij het Nationaal Bevrijdingsmonument opgewacht door onder anderen Pieter van Vollenhoven.

Er was veel publiek op de been. De afgelopen twee jaar ging het Bevrijdingsdefilé niet door vanwege coronamaatregelen. Voorafgaand aan het defilé legde organisator Wageningen45 de betekenis van de militaire parade uit aan Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland zijn gevlucht, om zo eventuele gevoelens van angst weg te nemen.

Viering

De oorlog in Oekraïne was de reden dat voorzitter Toon van Asseldonk van Stichting Wageningen45 deze keer aarzelde te spreken van het ‘vieren’ van de vrijheid, maar liever sprak van ‘koesteren’. ‘Wij hebben vrijheid in Nederland. We realiseren ons meer dan ooit hoe waardevol dat is, en hoe je dat moet koesteren. En we hopen dat we dat heel snel ook weer uitbundig met z’n allen kunnen vieren, omdat we allemáál weer in vrijheid leven, in heel Europa’, zei Van Asseldonk voorafgaand aan het defilé.

De parade werd voorafgegaan door de Nationale Herdenking Capitulaties 1945 bij het Nationaal Bevrijdingsmonument op het 5 Mei Plein in Wageningen. Defensieminister Kajsa Ollongren gaf daar een speech waarin ze het belang van een sterk leger bepleitte. Vervolgens werden de vlaggen van de acht bij de Bevrijding betrokken landen in top gehesen.