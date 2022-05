Investeerders willen 7 miljard dollar steken in overname Twitter

Oracle-oprichter Larry Ellison is bijvoorbeeld bereid 1 miljard dollar in de overname te steken. Ook cryptobedrijf Binance doet mee en is goed voor 500 miljoen dollar. Huidig Twitter-investeerder prins Al-Waleed bin Talal al-Saud uit Saudi-Arabië wil zijn aandelen behouden. Dat zijn er zo’n 35 miljoen die tegen de door Musk geboden prijs van 54,20 dollar per aandeel in totaal zo’n 1,9 miljard dollar waard zijn.

Musk, de rijkste man ter wereld, praat nog met andere bestaande aandeelhouders, waaronder Twitter-oprichter Jack Dorsey, of zij ook aandeelhouder willen blijven. Als dat zo is heeft Musk minder geld nodig voor de overname. Die kost hem 44 miljard dollar als hij alle aandelen over zou nemen. Musk verkocht onlangs al voor 8,5 miljard aan Tesla-aandelen om de overname te bekostigen.

Verder valt uit het document op te maken dat een lening die Musk van Morgan Stanley kan krijgen met zijn Tesla-aandelen als onderpand is verlaagd. Eerder zou Musk 12,5 miljard dollar lenen van de bank, nu wordt dat 6,25 miljard dollar.