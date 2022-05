Bank of England verhoogt rente tot hoogste niveau in dertien jaar

De Bank of England heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk verder verhoogd tot het hoogste niveau in dertien jaar. De Britse centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden, die is opgelopen tot het hoogste niveau in dertig jaar. Het levensonderhoud van de Britten is flink duurder geworden en de centrale bank waarschuwde al dat huishoudens rekening moeten houden met een grote financiële klap door de oorlog in Oekraïne.

Het was de vierde keer op rij dat de Bank of England het rentetarief opschroefde met een kwart procentpunt. Het huidige rentetarief bedraagt nu 1,0 procent. De rentestap was conform de verwachting van economen.

De Britse rente staat daarmee weer boven het niveau van voor de coronacrisis, toen de rente werd verlaagd om de economie te steunen, en is teruggekeerd naar het niveau van begin 2009. Door de rente te verhogen wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken.

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk kwam in maart uit op 7 procent. Vooral de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen jagen de inflatie aan. Britse energiebedrijven waarschuwden in april dat vier op de tien Britse huishoudens deze winter mogelijk de energierekening niet meer kunnen betalen. Naast de energieprijzen zijn ook de voedselprijzen flink gestegen door de oorlog in Oekraïne. Het Britse consumentenvertrouwen is gezakt tot het laagste niveau sinds de financiële crisis in 2008.