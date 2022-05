Belteam LAKS klaar voor eindexamenklachten na ‘ongewoon jaar’

Scholieren die klachten hebben over hun eindexamens, kunnen vanaf volgende week weer terecht bij de klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). ‘Dit jaar is het de afsluiting van een wederom ongewoon jaar’, blikt het scholierencomité vooruit. De scholieren die zich vrijwillig hebben aangemeld om vanaf volgende week donderdag dagelijks de telefoon op te nemen, hebben zich ‘speciaal voorbereid op klachten die bijvoorbeeld te maken hebben met de lastige voorbereiding, stress of extra examenmaatregelen’.

Het is de 34e keer dat de eindexamenklachtenlijn (EEKL) wordt opgetuigd. Op de eerste dag komt de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma, langs op het kantoor van het LAKS in Utrecht, zo laat de organisatie weten. Hij zal dan ook zelf klachten van examenkandidaten aanhoren.

De centrale examens in het voortgezet onderwijs beginnen voor de meeste leerlingen op donderdag 12 mei. Een deel van de leerlingen is vorige maand al begonnen aan de afronding van de middelbare school. Vmbo’s mogen sinds 4 april al digitale examens afnemen.

Bereikbaarheid

Het eerste tijdvak van de examens eindigt op 30 mei. De uitslag krijgen de meeste leerlingen op 9 juni. Later in juni volgt nog een tweede tijdvak. Daarin kunnen scholieren een herkansing doen, maar ze kunnen er ook voor kiezen om dan pas een eerste poging te doen. Dat mag voor zoveel vakken als de eindexamenkandidaat zelf wil. Het hele eindexamen pas afleggen in het tweede tijdvak is dus ook een optie. ‘Dat is een oplossing als de leerling ziek is of in quarantaine moet tijdens het eerste tijdvak’, legt het ministerie van Onderwijs uit.

Het belteam van het LAKS is straks dagelijks bereikbaar tussen 12.00 en 19.00 uur. Ook online kunnen scholieren hun klachten doorgeven. Zo nodig komt het LAKS in actie. ‘Bij fouten schakelen we het College van Toetsen en Examens en de Inspectie van het Onderwijs in en als de organisatie niet goed loopt, spreken we de school hierop aan. Zo dragen we eraan bij dat elke leerling kan rekenen op een eerlijk en goed examen.’

Vorig jaar kreeg het LAKS alleen al in het eerste tijdvak ruim 212.000 klachten binnen. Dat was een record. Volgens de scholieren was dat vooral te wijten aan de gevolgen van de coronapandemie. Leerlingen kwamen tijdens lockdowns thuis te zitten en kampten met stress en onzekerheid.