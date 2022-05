Oekraïne: Russische troepen breken staakt-het-vuren Marioepol

Bij de Azovstal-fabriek in Marioepol gaat de Russische aanval volgens het Oekraïense leger verder. Rusland maakte eerder bekend dat het de strijd vanaf donderdag drie dagen lang zou staken tussen 08.00 uur en 18.00 uur om evacuaties mogelijk te maken.

Volgens Kiev heeft Rusland zich niet aan die belofte gehouden. Het Kremlin zegt dat de humanitaire corridors donderdag wel werken en dat de evacuaties gewoon door kunnen gaan.

Al dagen wordt er gevochten rond de Azovstal-fabriek, het laatste bolwerk van Oekraïens verzet in Marioepol. Daar zit een onbekend aantal Oekraïense militairen, maar omdat er ook nog burgers zitten worden er grote evacuaties georganiseerd. Dinsdag meldde de burgemeester van de stad dat in het fabriekscomplex zeker tweehonderd burgers zouden zitten.

Evacuaties

Woensdag konden het Rode Kruis en de Verenigde Naties samen ruim driehonderd burgers uit Marioepol naar de Oekraïense stad Zaporizja brengen. Hoeveel daarvan uit de fabriek zijn geëvacueerd is onduidelijk. Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski zitten in Azovstal ook nog vrouwen en kinderen. Omdat er veel puin ligt, is het volgens hem moeilijk om de mensen daar weg te krijgen.

Oekraïne meldde woensdag dat Russische militairen het terrein deels zijn binnengedrongen, maar het Kremlin zegt dat van een bestorming geen sprake is. Volgens verschillende internationale media is de Azovstal-fabriek woensdag ook gebombardeerd.