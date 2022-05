Shell stijgt in fors hogere AEX-index na rentebesluit Fed

Olie- en gasconcern Shell was donderdag rond het middaguur een van de koplopers in de AEX-index. Het bedrijf boekte meer winst dankzij de hoge olieprijzen. De Amsterdamse beurs won flink terrein na de verwachte renteverhoging van de Federal Reserve. De Amerikaanse koepel van centrale banken nam daarbij de vrees voor nog forsere verhogingen weg.

De Fed verhoogde de rente met een half procentpunt. In een toelichting zei voorzitter Jerome Powell ook bij de komende rentevergaderingen vergelijkbare stappen te verwachten. Daardoor werden beleggers enigszins gerustgesteld. Hogere rentes zijn meestal slecht voor de waardering van aandelen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,8 procent in de plus op 711,06 punten. Fintechbedrijf Adyen en chemicaliëndistributeur IMCD waren de grootste winnaars met plussen van zo’n 3,5 procent. De MidKap steeg 0,3 procent tot 1034,85 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,6 procent.

Olie en staal

Shell heeft in het eerste kwartaal opnieuw flink meer winst geboekt dankzij de sterk gestegen energieprijzen. Het bedrijf dat nu op papier volledig Brits is, boekte in de eerste drie maanden van het jaar een nettowinst van 7,1 miljard dollar, omgerekend zo’n 6,7 miljard euro. Dat is de hoogste kwartaalwinst voor Shell sinds 2008. Beleggers zetten het bedrijf 2,6 procent hoger.

ArcelorMittal steeg 1,9 procent na een kwartaalupdate. Het grootste staalconcern van Europa verwacht dat de wereldwijde vraag naar staal dit jaar krimpt omdat de Russische inval in Oekraïne een rem zet op het economische herstel uit de coronacrisis. Arcelor is er in de eerste maanden van het jaar in geslaagd om de eigen resultaten toch goed op te voeren.

Air France-KLM

Air France-KLM boekte een verlies door een min bij Air France. Het luchtvaartconcern denkt in het tweede kwartaal geen verlies meer te maken en in het derde een duidelijke winst te boeken. Air France-KLM won 2,2 procent. Metalenspecialist AMG zakte verder meer dan 12 procent in de MidKap na een slecht ontvangen kwartaalupdate.

Bouwbedrijf BAM (min 0,3 procent) heeft afgelopen kwartaal de winst verhoogd. Dat kwam mede door de schikking die het bedrijf sloot over de geplaagde bouw van de zeesluis in IJmuiden.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 107,88 dollar. Brent-olie werd 0,4 procent duurder op 110,52 dollar per vat. De euro was 1,0596 dollar waard, tegen 1,0523 dollar een dag eerder. De Amerikaanse munt daalde in waarde door het rentebesluit van de Fed.