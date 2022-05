Recordaantal sollicitanten bij Belgische federale overheid

De federale Belgische overheid kreeg in 2021 ruim veertien keer meer sollicitaties dan er banen waren. Op 7308 vacatures reageerden vorig jaar 104.163 personen. Net als in Nederland krijgen in België veel werkgevers hun openstaande vacatures nauwelijks ingevuld, maar daar heeft de overheid geen last van. ‘Nog nooit eerder was de federale overheid als werkgever zo populair’, zegt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter.

Het aantal sollicitanten was vorig jaar op het hoogste niveau sinds 2017. De redenen voor de populariteit van een baan als ambtenaar zijn ‘de maatschappelijke meerwaarde van de baan, jobinhoud en de werkzekerheid’, stelt de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling. Banen bij de telefonische hulpcentrales van politie, brandweer en ambulance, die vroeger moeite hadden mensen aan te trekken, raken nu juist vlot gevuld.

Volgens De Sutter speelt de cruciale en zichtbare rol van de federale overheid tijdens de coronacrisis mede een rol in de aantrekkingskracht bij werkzoekenden. ‘Dat verheugt me, want werken voor de overheid betekent het algemeen belang vooropstellen en mee je schouders zetten onder onze samenleving.’

Vorig jaar solliciteerden meer vrouwen (56 procent) dan mannen (44 procent) en identificeerden 150 kandidaten zich met X. De Sutter, die in 2020 als eerste transgender minister de primeur had in de EU, wil graag meer diversiteit in het ambtenarenkorps. ‘Ons ambtenarenkorps moet een afspiegeling zijn van de diversiteit in onze samenleving’, stelt ze. Het aantal sollicitanten dat aangeeft een migratieachtergrond te hebben, is sinds 2019 al verdubbeld tot 30.835.