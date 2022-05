Ambassadeurs van de Vrijheid per heli vertrokken naar festivals

Drie helikopters van Defensie vliegen met de ambassadeurs naar in totaal veertien festivals in alle twaalf provincies. Zangduo Suzan & Freek en rapper Donnie hebben daarbij ieder hun eigen helikopter tot hun beschikking. Songfestivalwinnaar Duncan Laurence en rapper Fresku delen een vliegtoestel en reizen gedurende de dag ieder ook stukjes met de bus.

‘Voor mij is vrijheid een van de meest heilige woorden, misschien wel hét heiligste woord’, zegt Fresku vlak voor hij in een van de legerhelikopters stapt om naar het eerste festival van de dag te gaan. ‘Hiphop is een genre waar je heel veel informatie in kwijt kan. Ik voel me als rapper dan ook het gezicht van het vrije woord. Ik vind het ambassadeurschap een mooi iets. We doen iets belangrijks vandaag.’

De Bevrijdingsfestivals zijn in Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Assen, Almere, Leeuwarden, Wageningen, Groningen, Haarlem, Roermond, Zwolle, Utrecht, Vlissingen en Rotterdam. Het is voor het eerst in twee jaar dat de festivals weer doorgaan nadat ze vanwege de coronapandemie in 2020 werden afgelast en de optredens in 2021 via een livestream te volgen waren.