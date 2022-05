Voorzitter Duits parlement reist naar Kiev voor herdenking WOII

Bärbel Bas, de voorzitter van de Duitse Bondsdag, is van plan naar Oekraïne te reizen. Volgens haar woordvoerder is ze uitgenodigd om de herdenking van de Tweede Wereldoorlog bij te wonen.

De herdenkingsdienst in Oekraïne vindt jaarlijks plaats op 8 mei. Bas zal een van de sprekers zijn tijdens de dienst, net als haar Oekraïense ambtgenoot Ruslan Stefantsjoek. Bas wil op deze manier niet alleen de Tweede Wereldoorlog herdenken, maar ook haar steun aan Oekraïne in de strijd tegen Rusland uiten.

Eerder was bondspresident Frank-Walter Steinmeier niet welkom in Oekraïne. Hij zou als minister van Buitenlandse Zaken te soft hebben opgetreden tegen Rusland. De weigering is voor bondskanselier Olaf Scholz op zijn beurt reden niet naar Kiev te reizen. Hij vindt het niet acceptabel dat een bevriend staatshoofd in deze fase van de oorlog geweigerd wordt.

Oppositieleider Friedrich Merz was deze week de eerste Duitse politicus die Oekraïne bezocht sinds het begin van de Russische invasie. De CDU-leider ontmoette onder anderen Stefantsjoek en premier Denis Sjmihal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft ook plannen om binnenkort Oekraïne te bezoeken.