Moederbedrijf Fiat en Peugeot boekt meer omzet ondanks chiptekort

Autofabrikant Stellantis heeft in het eerste kwartaal meer omzet geboekt ondanks een tekort aan chips. Daardoor kon het moederbedrijf van merken als Fiat, Chrysler, Citroën, Peugeot en Opel minder voertuigen produceren. Stellantis wist dat te compenseren door meer auto’s te verkopen uit het duurdere segment.

Stellantis leverde de afgelopen periode bijna 1,4 miljoen voertuigen af en dat is op jaarbasis 12 procent minder. Autofabrikanten kampen al tijden met tekorten aan chips, mede door het snelle economische herstel van de pandemie en de grote vraag naar elektronica en servers voor opslag tijdens lockdowns. Vorig jaar kon Stellantis ook veel minder auto’s bouwen dan eigenlijk was gepland.

De autofabrikant boekte in het eerste kwartaal een omzet van 41,5 miljard euro, 12 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Behalve van de verkoop van auto’s uit het duurdere segment, profiteerde Stellantis van gunstige valuta-effecten en van prijsverhogingen. Het bedrijf noemde geen winstcijfer, maar houdt vast aan de verwachting dat de winst voor aftrek van onder meer belastingen dit jaar met meer dan 10 procent stijgt.

Het concern verlaagde wel de verwachtingen voor de omzet in Europa en Noord-Amerika vanwege problemen in de toeleveringsketen door de oorlog in Oekraïne. Andere autobouwers kampen daar ook mee.