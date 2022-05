Lale Gül en Evgeniy Levchenko geven Vrijheidscolleges

Onder anderen schrijfster Lale Gül, voetballer Evgeniy Levchenko en columnist Natascha van Weezel geven donderdag een Vrijheidscollege. Overdag staan ze op de Bevrijdingsfestivals in verschillende steden, en in de avond is het drietal te gast in een livetalkshow vanuit poppodium TivoliVredenburg in Utrecht.

In de talkshow, die gepresenteerd wordt door Amber Kortzorg, gaan de sprekers in op hun persoonlijke ervaringen met vrijheid. De van origine Oekraïense Levchenko zal het hebben over de oorlog in zijn geboorteland. Gül, bekend van het boek Ik ga leven, bespreekt hoe ze zich ontworstelde aan de verwachting van haar familie en de Turkse gemeenschap. Van Weezel praat over haar familiegeschiedenis: een groot deel van haar familie overleefde de Holocaust niet.

Andere sprekers die overdag op de Bevrijdingsfestivals te vinden zijn, zijn bioloog Merijn Tinga, die strijdt tegen de plasticsoep en Ferry Zandvliet, die de aanslag in theater Bataclan in Parijs overleefde. Stand-upcomedian, acteur en presentator Edson da Graça spreekt in zijn Vrijheidscollege in Den Haag over hoe hij zich bevrijdde van financiële schulden en wat armoede en schuld kunnen betekenen voor vrijheid.

De talkshow in TivoliVredenburg begint om 19.30 uur en is via een livestream te volgen.