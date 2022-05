Shell boekt ‘goede voortgang’ met verkoop Russische bezittingen

‘We proberen onze Russische activiteiten te verkopen, maar het is een commercieel proces en ik kan daar dus niet al te veel over zeggen. We hebben wel goede voortgang geboekt met de verkoop van al onze activiteiten in Rusland’, aldus Van Beurden. De topman wilde geen commentaar geven over met welke partijen Shell in gesprek is over de verkoop van zijn Russische onderdelen.

Wanneer het verkoopproces precies zal zijn afgerond kon de Shell-baas nog niet zeggen. ‘We hebben een gecompliceerde positie in Rusland met veel verschillende onderdelen en ik weet niet wanneer de verkoop van deze delen zal zijn afgerond.’ Ook zijn de verkopen volgens de topman afhankelijk van de goedkeuring van de Russische autoriteiten.