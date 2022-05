Tientallen doden door overstromingen in Afghanistan

Zware regenval en overstromingen hebben in Afghanistan de levens van minstens 22 mensen gekost. Ook zijn volgens de autoriteiten honderden huizen verwoest en gewassen beschadigd in het land dat toch al kampt met een humanitaire crisis. Naar schatting is een derde van het land getroffen door het slechte weer en functionarissen zeggen internationale hulporganisaties om steun te willen vragen.