Twee Nederlanders aangehouden in Marseille, een gewonde

De politie in Marseille heeft woensdagavond en -nacht in het centrum van de Franse stad Marseille tien mensen, onder wie twee Nederlanders, aangehouden. Dat melden lokale media. In Marseille wordt donderdag de voetbalwedstrijd tussen Olympique Marseille en Feyenoord gespeeld. Een Nederlander raakte gewond nadat hij werd getroffen door een steen.