1,2 miljoen Nederlanders die nu nog leven maakten bevrijding mee

Naar schatting maakten 1,2 miljoen Nederlanders die nu nog in leven zijn de bevrijding in 1945 mee. Veruit het grootste deel van hen was destijds een kind. Ongeveer 27.000 Nederlanders die nu nog leven, waren ten tijde van de bevrijding al 18 jaar of ouder. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers, waarbij is gekeken naar het aantal inwoners van 77 jaar en ouder.

Het aantal mensen dat de bevrijding mee heeft gemaakt daalt logischerwijs elk jaar verder. Vooral de groep die ten tijde van de bevrijding al volwassen was wordt snel kleiner. Ongeveer driekwart van die groep bestaat uit vrouwen.

In gemeenten waar relatief veel ouderen wonen vind je ook relatief veel mensen die herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog kunnen hebben. De Noord-Hollandse gemeenten Laren en Bergen (beide zo’n 14 procent) en Waddeneiland Schiermonnikoog (12 procent) staan bovenaan in de lijst. Van de twintig grootste gemeenten tellen Apeldoorn en Breda relatief de meeste inwoners die ten tijde van de bevrijding al geboren waren. In de gemeenten Urk, Utrecht en Amsterdam is deze groep relatief het kleinst.

Donderdag is het exact 77 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetters en er zo een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Die bevrijding kwam niet voor iedereen op hetzelfde moment. Zo kwamen de eerste geallieerde troepen al in september 1944 Limburg binnen. Een half jaar later - begin mei - gaven de Duitse troepen zich pas officieel over, waarmee het grootste deel van Nederland werd bevrijd.