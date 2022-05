BMW vergroot omzet en winst ondanks oorlog en Chinese lockdowns

BMW heeft in het eerste kwartaal meer omzet en winst geboekt ondanks dat de toeleveringsketen van de fabrikant verder werd verstoord. Dat kwam door de oorlog in Oekraïne en door de coronalockdowns in China. BMW en andere automakers richten zich al tijden op het luxere segment van de markt door het wereldwijde tekort aan chips.

Mede daardoor leverde de Duitse autobouwer in het eerste kwartaal ruim 6 procent minder auto’s af dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal ging het om bijna 600.000 voertuigen. Het aandeel elektrische auto’s daarop steeg naar 15 procent en dat is ruim een derde meer dan een jaar eerder. Het orderboek van BMW is goed gevuld en het bedrijf kan niet aan de vraag voldoen. Naast chips zijn ook andere onderdelen volgens het concern lastig te krijgen door verstoringen in de toeleveringsketen.

De omzet van BMW steeg met 16 procent naar 31,1 miljard euro. De winst voor aftrek van onder meer belastingen groeide met 12 procent naar 3,4 miljard euro. BMW verdiende meer geld met de verkoop van tweedehands auto’s waarvan het leasecontract is afgelopen.

Rolls-Royce, onderdeel van BMW, deed het opvallend goed. Het luxemerk verkocht 1624 auto’s, tegen de 1380 in dezelfde periode van vorig jaar. De verkoop van Mini steeg licht.