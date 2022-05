Solidariteitsdemonstratie voor abortusrecht zaterdag in Amsterdam

Op de Dam in Amsterdam is zaterdag een solidariteitsdemonstratie voor het abortusrecht. Aanleiding is het nieuws van deze week dat in de Verenigde Staten mogelijk het federale abortusrecht wordt afgeschaft. De demonstratie begint om 13.00 uur en wordt onder meer gesteund door Amnesty International, kenniscentrum Rutgers, Women Inc. en de organisatie achter de Nederlandse Women’s March.

De organisatie verwacht duizenden demonstranten. Onder meer Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks), directeur van Rutgers Marieke van der Plas en D66-Europarlementariër Samira Rafaela zullen spreken op de Dam. De gemeente Amsterdam laat weten op de hoogte te zijn van de demonstratie.

‘Het is onvoorstelbaar dat het recht op abortus waar zo hard voor is gestreden, nu weer op het spel staat’, aldus Annemieke van Straalen, een van de organisatoren van de demonstratie. ‘Het abortusrecht is een mensenrecht, maar het blijkt absoluut niet vanzelfsprekend.’

In de Verenigde Staten zijn afgelopen week duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het ontwerpbesluit van het Hooggerechtshof dat het federale recht op abortus zou afschaffen. Als het ontwerpbesluit definitief wordt gemaakt, zou elke staat apart wetgeving over abortus op mogen stellen. De gouverneur van Oklahoma tekende bijvoorbeeld dinsdagavond nog een wet die abortus na zes weken verbiedt.