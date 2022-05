Winstgroei BAM na schikking over zeesluis IJmuiden

Bouwbedrijf BAM heeft afgelopen kwartaal de winst verhoogd. Dat kwam mede door de schikking die het bedrijf sloot over de geplaagde bouw van de zeesluis in IJmuiden. Die leverde 16 miljoen euro op. De omzet van BAM daalde juist op jaarbasis, omdat het bedrijf bezig is met het afstoten van bedrijfsonderdelen buiten zijn belangrijkste markten.