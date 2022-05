Beleggers reageren op rentebesluit Fed en cijfers Shell en AF-KLM

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt fors hoger te openen na het belangrijke besluit van de Amerikaanse koepel van centrale banken. De Fed verhoogde de rente met een half procentpunt. In een toelichting zei voorzitter Jerome Powell ook bij de komende rentevergaderingen vergelijkbare stappen te verwachten, wat de vrees voor nog forsere verhogingen wegnam. Hogere rentes zijn doorgaans slecht voor de waardering van aandelen, omdat veiliger geachte obligaties dan aantrekkelijker worden.

De belangrijkste graadmeters op Wall Street boekten de grootste dagwinst sinds mei 2020 na het besluit van de Fed. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent hoger en de beurs in Shanghai ging 1,1 procent vooruit. In Japan bleef de financiële markt gesloten vanwege een feestdag.

Air France-KLM

Op het Damrak gaat de aandacht bij de hoofdfondsen uit naar Shell. Het bedrijf heeft in het eerste kwartaal opnieuw geprofiteerd van de hoge energieprijzen, waardoor de winst flink is gestegen. Door de onrust als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland zijn de olieprijzen verder opgelopen tot de hoogste niveaus in jaren.

Air France-KLM boekte een verlies door een min bij Air France. De luchtvaartmaatschappij rekent erop in de lopende periode zeker 80 procent van het aantal vluchten en stoeltjes aan te kunnen bieden ten opzichte van 2019. In de zomer is dat zeker 85 procent. Het luchtvaartconcern denkt in het tweede kwartaal geen verlies meer te maken en in het derde een duidelijke winst te boeken.

China

De ministers van de organisatie van olieproducerende landen OPEC en bondgenoten als Rusland komen bijeen om te bespreken of de olieproductie omhoog moet. De verwachting is dat het oliekartel kiest voor een kleine productieverhoging. OPEC blijft voorzichtig vanwege de coronalockdowns in China. Ondertussen praten de EU-lidstaten over een invoerverbod van Russische olie.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 108,72 dollar. Brent-olie werd 1 procent duurder op 111,24 dollar per vat. De euro was 1,0610 dollar waard, tegen 1,0508 dollar een dag eerder. De Amerikaanse munt daalde als gevolg van het rentebesluit van de Fed.