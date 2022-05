Volledig elektrisch in Europa populairder dan plug-inhybrides

Volledig elektrische auto’s zijn in het eerste kwartaal van 2022 goed geweest voor een op de tien nieuw verkochte voertuigen in Europa. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar en daarmee zijn ze nu populairder dan plug-inhybrides, auto’s met zowel een elektromotor als een brandstofmotor. Die hadden in de eerste drie maanden een marktaandeel van 8,9 procent, meldt de Europese branchevereniging voor de auto-industrie ACEA.