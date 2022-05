KLM loste deel staatssteun af na kleine winst

KLM heeft in het eerste kwartaal een eerste aflossing gedaan van de staatssteun die het in coronatijd ontving. De luchtvaartmaatschappij kon door de stevige groei van het aantal passagiers de vliegtuigen beter vullen in de afgelopen periode en dat leidde voor het derde kwartaal op rij tot een operationele winst. Daardoor ontstond er ruimte om 311 miljoen euro terug te betalen.