Voetballer op Curaçao vlak voor wedstrijd doodgeschoten

Op Curaçao is woensdagavond (lokale tijd) een amateurvoetballer doodgeschoten vlak voordat hij het veld voor een wedstrijd betrad. De speler van voetbalclub Hubentut Fortuna werd iets na 21.00 uur doodgeschoten door een nog onbekende persoon met een automatisch wapen. Dit gebeurde vlak voor aanvang van een wedstrijd in de tweede divisie.

Het slachtoffer werd na de schietpartij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later op de avond overleed. Op sociale media waren al snel verschillende video’s van de moord te zien. Mensen in het publiek leken in eerste instantie te denken dat er vuurwerk werd afgestoken. Daarna ontstond er paniek.

Vanuit de sportwereld is direct met afschuw op de moord op de nog jonge voetballer gereageerd. Het lijkt te gaan om een afrekening. De schietpartij vond plaats in het SDK-stadion, het grootste voetbalstadion van Curaçao, waar ook het nationale team zijn wedstrijden speelt.

De politie onderzoekt de zaak, maar heeft nog geen details bekendgemaakt. Justitieminister Shalten Hato heeft al laten weten donderdag met de voetbalbond om tafel te gaan. Hij wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat voetbalwedstrijden veilig kunnen worden bezocht.