Rusland oefent fictieve nucleaire raketaanvallen in Kaliningrad

Russische troepen hebben woensdag in Kaliningrad, de Russische enclave tussen Polen en Litouwen, geoefend met raketten waar een kernkop op kan. Het Russische ministerie van Defensie schrijft in een verklaring dat het lanceringen van de ballistische raketten simuleerde vanaf een Iskander-wapensysteem.

De Russische troepen oefenden onder meer met gesimuleerde aanvallen op vliegvelden en militaire commandoposten van een fictieve vijand, schrijft het leger. Bij de oefening waren meer dan honderd militairen betrokken, die ook getraind werden om snel van positie te veranderen bij een eventuele vergeldingsaanval.

De Russische president Vladimir Poetin kondigde vlak na het begin van de invasie in Oekraïne aan de nucleaire wapens van Rusland als afschrikkingsmiddel in paraatheid te brengen. Het Kremlin heeft gewaarschuwd voor ‘bliksemsnelle’ vergelding als het Westen rechtstreeks betrokken raakt bij het conflict in Oekraïne.

Persbureau AFP schrijft dat er in de afgelopen dagen op Russische staatstelevisie meer aandacht is voor het gebruik van kernwapens.

De oefening aan de Oostzee komt enkele dagen voor 9 mei, een belangrijke feestdag in Rusland om de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog te vieren. In Moskou werd woensdag geoefend voor de grote militaire parade in Moskou die op die dag plaats moet vinden.