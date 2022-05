Zelenski bespreekt ‘schandalige’ uitspraken Lavrov met Israël

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de opmerkingen van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov van afgelopen weekend over joden telefonisch besproken met de Israëlische premier Naftali Bennett. Zelenski zegt in de nacht van woensdag op donderdag in zijn dagelijkse videoboodschap geen goed woord over te hebben voor de ‘schandalige’ uitspraken van Lavrov.

Bennett en Zelenski noemen het ‘absoluut ontoelaatbaar’ hoe Lavrov in Italiaanse media verkondigde dat joden de ‘grootste antisemieten’ zijn en dat Adolf Hitler net als Zelenski ‘ook joods bloed had’. De Israëlische en Oekraïense regeringsleiders zeggen dat de uitspraken van de Rus ‘de hele wereld hebben beledigd’.

Eerder deze week zeiden zowel Bennett als Zelenski ook al zeer ontstemd te zijn. De Oekraïense president vroeg zich af of Rusland ‘de lessen van de Tweede Wereldoorlog was vergeten’ en Bennett noemde de woorden simpelweg ‘onwaar’ en ontbood de Russische ambassadeur in het land om tekst en uitleg te geven.

Israël had tot voor kort relatief goede banden met Moskou en bood eerder aan te bemiddelen in het conflict met Oekraïne. Sinds de uitspraken van Lavrov is de diplomatieke relatie echter flink bekoeld. Dinsdag beschuldigde Rusland Israël van ‘steun aan het neonaziregime in Kiev’.