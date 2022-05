Horeca: beperk omvang terrassen op Wallen alleen op drukke dagen

Terrassen in het Wallengebied in het hart van Amsterdam zouden alleen op drukke vrijdagen en zaterdagen moeten inkrimpen. Dat vinden horecaondernemers in het gebied, meldt branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Bedrijven die actief zijn in het bij toeristen populaire gebied reageerden eerder boos op maatregelen van Amsterdam om drukte en overlast op de Wallen tegen te gaan.