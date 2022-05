Dodenherdenking op de Dam rustig verlopen

In het bijzijn van duizenden mensen vond in Amsterdam de Nationale Herdenking plaats. Met een programma werd stilgestaan bij de burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De plechtigheid verliep zonder enige wanklank.

Na twee coronajaren was de Nationale Herdenking op de Dam weer toegankelijk voor publiek. Op beelden was te zien dat er veel mensen waren gekomen.

In de Nieuwe Kerk sprak historicus en presentator Hans Goedkoop de 4 meivoordracht uit. Aansluitend legden koning Willem-Alexander en koningin Máxima namens de Nederlandse bevolking een krans bij het Nationaal Monument. Een militaire trompettist blies de Taptoe, waarna om 20.00 uur twee minuten stilte volgden.

Kranslegging

Na het Wilhelmus vertelde de 19-jarige Tieme de Laat over zijn overgrootvader, badmeester Henk van der Pas, die in de oorlog eten en medicijnen naar binnensmokkelde in het concentratiekamp Vught, terwijl hij briefjes van gevangenen mee naar buiten nam. ‘Briefcontact met buiten liet hen zich weer een beetje mens voelen’, aldus De Laat, die liet weten dat hij zijn overgrootvader erg bewondert.

Na een kranslegging namens de eerste generatie oorlogsgetroffenen was het woord aan burgemeester Femke Halsema. De burgemeester van Amsterdam houdt deze toespraak om de drie jaar, in de tussenliggende jaren worden er andere sprekers uitgenodigd. Vorig jaar was de eer aan André van Duin.

Waalsdorpervlakte

Na de plechtigheden en toespraken werden kransen gelegd, onder meer door premier Mark Rutte en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Daarna liep de Dam geleidelijk leeg.

Ook de herdenking op de voormalige fusilladeplaats Waalsdorpervlakte in de duinen van Wassenaar verliep rustig. Mensen liepen in een stoet langs het monument en de Bourdonklok werd geluid. De klok zweeg om 20.00 uur.