Fed kondigt stevigste renteverhoging sinds 2000 aan

De Federal Reserve heeft zijn belangrijkste rentetarief met 0,5 procentpunt verhoogd. Dat is de sterkste renteverhoging sinds het jaar 2000. Met die stap hoopt de Amerikaanse koepel van centrale banken de sterk opgelopen inflatie te beteugelen. In maart stegen de prijzen in de Verenigde Staten het hardst in bijna veertig jaar tijd.

Het is de tweede renteverhoging in korte tijd van de Fed, maar een veel forsere dan de stap van 0,25 procentpunt in maart. Om de inflatie in te tomen bouwt de centralebankenkoepel ook zijn balans vol opgekochte obligaties af. Dit betekent in feite dat er minder geld de economie in stroomt.

Net als andere centrale banken kwam de Fed aan het begin van de coronacrisis met grootscheepse stimuleringsmaatregelen om de economie en financiële markten van de VS draaiende te houden. De rente ging omlaag tot een historisch dieptepunt en maandelijks kocht het centralebankenstelsel voor tientallen miljarden dollars obligaties op om geld in de economie te pompen.

Inflatie

Na het onverwacht snelle herstel van de economie vorig jaar begon de inflatie al op te lopen, waarna de Fed besloot geleidelijk te stoppen met het opkopen van schuldpapieren. De oorlog tussen Oekraïne en Rusland, twee belangrijke landen voor grondstoffen als gas, olie en granen, zorgde voor nog sterkere prijsstijgingen. Nu moet ook de rente omhoog, wat geld lenen duurder maakt, waardoor de toestroom van geld naar verwachting afneemt. Dat remt in theorie de inflatie.

In een toelichting meldt de Fed ‘zeer attent te zijn op inflatierisico’s’. Daarbij wezen de beleidsmakers ook op nieuwe lockdowns wegens corona in grote Chinese steden, waaronder metropool Shanghai. Die ‘verergeren naar verwachting de verstoring van toeleveringsketens’, wat de prijzen verder kan opdrijven.

Ook andere westerse centrale banken, zoals die van het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Australië, hebben de rente al opgeschroefd. De Europese Centrale Bank (ECB), verantwoordelijk voor de eurozone, weifelt nog. Vicepresident Luis de Guindos zei onlangs dat de historisch lage rente voor de eurolanden in juli omhoog zou kunnen, maar dat dit nog lang geen zekerheid is.