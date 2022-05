Spaanse politie jaagt op seriemoordenaar homoseksuelen

De Spaanse politie maakt jacht op een seriemoordenaar die zich op homoseksuelen richt. Hij heeft naar verluidt al minstens vier mannen vermoord in de Baskische stad Bilbao in het noorden van Spanje.

De verdachte zou een man zijn tussen de 20 en 30 jaar. Hij werd beschreven door een slachtoffer dat in december kon ontsnappen. De gezochte moordenaar zou mogelijk minstens vier moorden op zijn geweten hebben. Alle slachtoffers zouden contact hebben opgenomen met de man via de datingapp Grindr, die vooral populair is bij homo’s. Ze nodigden hem thuis uit en werden daar gedrogeerd. In alle gevallen werden de bankrekeningen van de slachtoffers geplunderd.

De burgemeester van Bilbao meldde in een interview dat er een ‘gespannen rust’ is in zijn stad door de berichten in de media over de seriemoordenaar.