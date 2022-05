Oekraïne: Russen zijn Azovstal-terrein binnengedrongen

Russische militairen zijn het terrein van de Azovstal-fabriek in de Oekraïense havenstad Marioepol binnengedrongen. De chef van de regerende partij in het parlement in Kiev erkent dat tegenover Radio Free Europe/Radio Liberty, maar zegt dat er nog altijd contact is met de Oekraïense troepen die het enorme complex verdedigen. Volgens hem zijn de Russische troepen voor de tweede dag op rij bezig met een bestorming.