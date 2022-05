Airbus boekt veel hogere winst dankzij herstel na coronacrisis

De Europese vliegtuigfabrikant Airbus heeft in het eerste kwartaal 1,2 miljard euro winst geboekt, het drievoudige van het resultaat een jaar eerder. Destijds had het concern veel last van de gevolgen van de coronapandemie, die de luchtvaartbranche hard raakte. Sancties tegen Rusland kostten het bedrijf zo’n 200 miljoen euro aan bedrijfswinst.