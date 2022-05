Biden: conservatieve MAGA-beweging extreemste organisatie in VS

De Amerikaanse president Joe Biden noemt de MAGA-beweging bij de Republikeinen de extreemste politieke organisatie in de recente Amerikaanse geschiedenis. Hij zegt dit als reactie op de dreigende afschaffing van het recht op abortus door toedoen van deze uiterst conservatieve stroming. Volgens Biden kan het verdwijnen van het abortusrecht er ook toe leiden dat bijvoorbeeld transgenderkinderen apart les krijgen op school.

MAGA staat voor Make America Great Again (Maak Amerika weer groots), een slogan die iets uitgebreider al werd gebruikt door president Ronald Reagan. Onder Bidens voorganger Donald Trump kreeg de leus een uitgesproken nationalistische en christelijk-conservatieve lading. Biden waarschuwt voor wat hij de ultra-MAGA-agenda van de Republikeinen noemt.

Het door Republikeinse rechters gedomineerde Hooggerechtshof heeft abortus in het vizier. Daarna kunnen de Republikeinen proberen zogenoemde lhbti-kinderen uit de klas te weren. Biden vreest zelfs dat het gebruik van voorbehoedsmiddelen door getrouwde stellen weer verboden kan worden, zo zei hij: ‘Wat zijn de volgende dingen die worden aangevallen?’

Eerder deze week lekte een ontwerpadvies van het Hooggerechtshof uit, waaruit zou blijken dat een meerderheid van de rechters het erover eens is de baanbrekende uitspraak Roe v. Wade, die in 1973 abortus in alle Amerikaanse staten legaliseerde, terug te draaien. Miljoenen vrouwen in conservatieve staten dreigen het recht op abortus te verliezen.