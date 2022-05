Ook Britten verbieden consultants handel met Russen

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss verwacht het Kremlin verder onder druk te zetten door Rusland de dienstverlening van deze firma’s te ontzeggen. ‘Zakendoen met het regime van Poetin helpt de financiering van een oorlogsapparaat dat ongekend lijden veroorzaakt in Oekraïne’, verklaarde ze.

De Europese Commissie maakte woensdag haar eigen voorstellen bekend voor een nieuw pakket aan sancties tegen Rusland. De meest controversiële maatregel, die het dagelijks bestuur van de EU wil doorvoeren, is een volledig importverbod op Russische olie voor het einde van dit jaar, iets wat het Verenigd Koninkrijk al in maart aankondigde. Met name Hongarije, dat erg afhankelijk is van fossiele brandstoffen uit Rusland, verzet zich hiertegen.

De Britten hebben ook 63 personen en organisaties op de sanctielijst gezet. Het gaat voor een groot deel om mediaorganisaties zoals RT en Sputnik, bekend om hun pro-Kremlin-geluid. Hun apps, websites en socialmedia-accounts vallen onder de sancties. Tv-uitzendingen van RT in het Verenigd Koninkrijk werden eerder al verboden. Door hen op een zwarte lijst te zetten hoopt de Britse regering ‘de verspreiding van leugens’ te bestraffen.