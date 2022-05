Russen vinden schrijfster van Pippi Langkous nu ook een nazi

Volgens de Duitse krant Bild is het een Russische reactie op de overweging van Zweden lid te worden van de westerse defensiebond NAVO: Kremlin-despoot Vladimir Poetin jut de Russen op tegen het Scandinavische land.

Onlangs verschenen posters in bushaltes in Rusland waarop de prominente Zweden worden beledigd als nazi’s. Het ligt in lijn met de Russische rechtvaardiging van de bloedige invasie in Oekraïne. Dat land zou van nazi’s moeten worden verlost. Onder de kop ‘WIJ zijn tegen het nazisme en ZIJ niet’ beledigt het Russische regime de drie Zweedse nationale helden.

President Poetin en zijn regime beweren niet alleen dat nazi’s aan de macht zijn in Oekraïne. Moskou ziet ook elders steeds meer nazi’s opduiken. Zo zouden bijvoorbeeld huurlingen uit nota bene de Joodse staat Israël meevechten met neonazi’s in Oekraïne.