Financiële baas Just Eat Takeaway overleeft oproer aandeelhouders

Financieel topman Brent Wissink van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway kan ondanks een revolte onder aandeelhouders op zijn post blijven. Op de aandeelhoudersvergadering van het moederbedrijf van Thuisbezorgd stemde een meerderheid voor een nieuwe termijn voor Wissink. Enkele activistische beleggers hadden zijn vertrek geëist uit ontevredenheid over de overname van branchegenoot GrubHub in de Verenigde Staten voor 7,3 miljard dollar in juni vorig jaar.