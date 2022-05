Twee gewonden bij brand in transformatorhuis Apeldoorn

Twee mannen hebben woensdag ernstige brandwonden opgelopen bij een brand in een transformatorhuis aan Kanaal Zuid in Apeldoorn, zo meldt de politie. Er zijn signalen binnengekomen dat het mogelijk gaat om koperdieven, maar de politie wijst erop dat dit eerst onderzocht moet worden.

De gewonden, een 20-jarige man uit Apeldoorn en een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Als gevolg van de brand, die rond 10.30 uur uitbrak, viel de stroom uit bij ongeveer vierhonderd panden in de omgeving. Netbeheerder Liander moest ingeschakeld worden om de 10.000 volt af te koppelen, voordat de brandweer een inspectie kon doen.

Even na 11.00 uur was de brand onder controle en rond 12.30 uur liet de veiligheidsregio weten dat de stroomstoring was verholpen.

De politie zal de mannen verhoren zodra dat mogelijk is. De woordvoerder wil verder niet kwijt waar de signalen van koperdiefstal vandaan kwamen.