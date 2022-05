Wall Street wacht op rentebesluit, Lyft keldert na resultaten

Het aandeel Lyft kelderde woensdag bijna 30 procent in waarde op de beurzen in New York. De taxidienst kwam met tegenvallende verwachtingen voor het huidige kwartaal. Vooral de plannen van Lyft om meer te investeren in het aantrekken van chauffeurs zouden volgens de beleggers de resultaten van het bedrijf onder druk kunnen zetten.

Concurrent Uber, die eigenlijk nabeurs met resultaten zou komen, besloot als gevolg van de waarschuwing van Lyft de publicatie van zijn cijfers te vervroegen. De taxi-app boekte in de eerste drie maanden van het jaar flink meer omzet dankzij het verdere herstel van de coronacrisis. Ook het aantal chauffeurs nam weer toe zonder dat Uber daar zelf actie voor hoefde te ondernemen. Het aandeel Uber verloor ruim 10 procent.

Alle aandacht gaat echter uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De markten houden rekening met een renteverhoging van een half procentpunt om de sterke inflatie in te tomen. In maart werd de rente al met een kwart procent opgeschroefd.

Airbnb

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een fractie lager op 33.124 punten. De brede S&P 500 kwam amper van zijn vorige slotstand van 4176 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 12.529 punten.

Airbnb steeg 5,8 procent. Het woningverhuurplatform profiteerde van het verdere herstel van de reiswereld na de coronacrisis en passeerde voor het eerst de grens van 100 miljoen boekingen in het eerste kwartaal van een jaar. Vergeleken met dezelfde periode in 2019, voor de coronapandemie, was het aantal geboekte nachten via het platform bijna een derde hoger.

AMD

Starbucks ging 6,8 procent omhoog. De koffieketen heeft de omzet in China in het afgelopen kwartaal zien dalen door de coronalockdowns in het land. Ondanks de dalende verkopen in China wist het concern door sterke verkopen en prijsverhogingen in Noord-Amerika toch een recordomzet te boeken.

AMD dikte 6,1 procent aan na sterke kwartaalcijfers en vooruitzichten van de chipproducent. Ook de resultaten van vaccinmaker Moderna (plus 1,5 procent) vielen in de smaak.

Twitter

Twitter klom 0,4 procent. Tesla-topman en toekomstig Twitter-eigenaar Elon Musk heeft gezegd dat commerciële en politieke gebruikers van het socialmediaplatform in de toekomst misschien een klein bedrag moeten betalen voor de dienst.

De olieprijzen gingen omhoog na het voorstel van de Europese Commissie om binnen een half jaar de invoer van ruwe aardolie uit Rusland te verbieden. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,5 procent meer op 107,01 dollar. Brent-olie werd 4,1 procent duurder op 109,43 dollar per vat. De euro was 1,0551 dollar waard, tegen 1,0536 dollar een dag eerder.