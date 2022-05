Tbs voor asielzoeker voor steken medebewoners azc

De rechtbank in Roermond heeft woensdag een 25-jarige Nigeriaanse asielzoeker veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Dit omdat hij op 21 april vorig jaar meerdere medebewoners van het asielzoekerscentrum in het Limburgse Echt met een mes heeft gestoken en bij sommigen dat geprobeerd heeft.

Een vrouw en zes mannen liepen daarbij deels levensgevaarlijke verwondingen op in nek, hals, rug en bovenlichaam. Anders dan het Openbaar Ministerie (OM) ziet de rechtbank in de daden van de man geen moord met voorbedachte rade, maar doodslag. Er was wel sprake van opzet, aldus de rechtbank, maar de man was op dat moment ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank volgt dan ook het advies van deskundigen van het Pieter Baan Centrum.

Het OM had twee weken geleden ook tbs met dwangverpleging geëist.

Op de avond van 21 april liep de man kamers binnen en door de gangen van het azc en riep dat hij iedereen wilde vermoorden. Hij stak daarbij meerdere, willekeurige bewoners, van wie sommigen langdurig in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. De verdachte verkeerde volgens de rechtbank tijdens zijn daad in een psychose.

De verdachte moet aan negen verdachten een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 36.000 euro.