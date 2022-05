OM eist 12 jaar cel en tbs tegen zedenverdachte ‘Mr. Dark’

‘De verdachte is vernietigend bezig geweest’, zei de officier van justitie. ‘Hij zag vrouwen als wegwerpartikelen. Alles was gericht op vernedering van vrouwen. Het is volstrekt onverantwoord om M. zonder behandeling terug te laten keren in de maatschappij.’

Bij de strafeis verwees de aanklager nog naar de recente ophef rond Johan Derksen. ‘Zolang het inbrengen van een kaars bij een bewusteloze vrouw op tv een jeugdzonde genoemd kan worden, mannen aan die tafel hierom lachen, weten we dat er een afzetmarkt is voor dit soort praktijken. De variant die lachend geopperd werd met de honkbalknuppel, maar ook de bewusteloze vrouwen, het zit in het materiaal dat deze verdachte verkocht. Wat zou ik deze mannen graag confronteren met dit materiaal en de gevolgen die dit heeft voor de slachtoffers. Kijken of ze het dan nog zo grappig vinden.’